Apple EarPods: auricolari con filo TOP dal prezzo low-cost (solo 16€)

Oggigiorno il mercato è stato invaso dagli auricolari True Wireless Stereo, ovvero quei prodotti pensati per l’audio che sono privi di fili e cavi. Apple è stata la prima compagnia a produrre un modello del genere con i famosi AirPods del 2017, usciti in concomitanza del debutto di iPhone X. Tuttavia, se volete il modello con il filo (gli EarPods) sappiate che questo si trova su Amazon ad un prezzo stracciato: solo 16,00€, spese di spedizione incluse. Vediamo insieme le caratteristiche complete di queste originali cuffiette Bluetooth, perfette per essere utilizzato con un iPhone (di fatto presentano l’attacco Lightning).

EarPods: perché comprarli nel 2023?

Gli EarPods sono stati appositamente progettati da Apple per offrire un suono avvolgente e di alta qualità. I driver ottimizzati all’interno degli auricolari producono bassi profondi, medi chiari e acuti nitidi, fornendo una resa sonora equilibrata che si adatta a tutti i generi musicali. Sono al tempo stesso molto ergonomici. Grazie alla loro forma anatomica unica, questi si adatteranno alla perfezione al vostro orecchio, garantendoti così una vestibilità sicura e stabile, ideali per l’uso quotidiano e per lo sport.

Gli EarPods sono dotati di un pratico telecomando integrato che vi consentirà di regolare il volume, controllare la riproduzione audio e gestire le chiamate senza dover mai tirar fuori dalla tasca o dallo zaino il tuo dispositivo. Inoltre, grazie al microfono incorporato, potrete effettuare chiamate e interagire con Siri in modo semplice e immediato.

Acquistandoli su Amazon, avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; citiamo la consegna celere e immediata, le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo e potrete anche godere di un anno di garanzia con Apple e di due anni con il rivenditore. A soli 16,00€ questi EarPods sono semplicemente favolosi; il nostro consiglio è quello di non lasciarvi sfuggire un gadget del genere, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.