Apple è stata citata in giudizio (di nuovo): cos'è successo?

Secondo quanto si apprende in rete in queste ore, sembra che Apple sia stata citata in giudizio una compagnia per violazione di brevetti. Il patent incriminato riguarda la funzionalità di sblocco automatico relativa ai suoi Apple Watch.

I più attenti se lo ricorderanno bene: gli smartwatch della mela hanno una funzionalità che permette agli utenti di sbloccare device come iPhone e MacBook senza l’ausilio del passcode, del Face ID o del Touch ID. Si chiama Auto Unlock ed è perfettamente integrata nell’ecosistema di Apple.

Apple vs SmartWatch MobileConcepts LLC: caso di trolling all’orizzonte?

Secondo quanto afferma Patently Apple, una compagnia che si chiama SmartWatch MobileConcepts LLC afferma di detenere i diritti su questa famosa opzione di Auto Unlock; pertanto, sembra che abbia citato in giudizio la società di Tim Cook. Il brevetto incriminato è il numero 10.362.480 e si intitola: “Sistemi, metodi e apparecchiature per abilitare l’accesso degli utenti di dispositivi indossabili a sistemi elettronici protetti”.

In pratica, questa sembra essere una truffa in piena regola per “spillare” soldi ad Apple mediante una causa legale. Si parla infatti di “troll dei brevetti”: questo termine indica un’azienda che usa i patent e la legge di un determinato stato per ottenere guadagni extra.

Sembra però che le cose non andranno per il verso giusto per SmartWatch MobileConcepts LLC. I dati parlano chiaro: la società ha depositato il brevetto l’11 agosto del 2016 presso l’USPTO, mentre la mela ha annunciato al mondo la funzione di Auto Unlock durante la WWDC di quell’anno, che si è svolta due mesi prima. Sarà una vittoria facile per l’OEM di Cupertino, ma vi invitiamo a restare connessi con noi per ulteriori aggiornamenti in merito.

