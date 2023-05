Apple è pronta a svelare il suo visore per la realtà mista

Stando a quanto riporta l’analista Ming-Chi Kuo, sembra che Apple sia preparata e pronta a svelare il primo headset per la realtà mista di cui tanto si parla online. Il debutto è alle porte, ma cosa sappiamo ad oggi?

Finora abbiamo letto moltissimi rapporti contrastanti in merito al lancio del famigerato visore; da tempo si ipotizzava un debutto durante la WWDC 2023 di giugno, anche se qualche insider ha riportato dei problemi sulla produzione del wearable dovuti ad un interruzione della catena di approvvigionamento della società. Ora l’analista della mela torna alla ribalta affermando che è “altamente probabile” che Tim Cook sveli l’headset alla conferenza per gli sviluppatori che si terrà a breve.

Apple: cosa sappiamo del visore per la realtà mista?

Poche settimane fa avevamo letto che Apple era stata costretta a posticipare la produzione del visore al terzo trimestre dell’anno e che quindi, come conseguenza di questa problematica, non avremmo potuto veder il gadget alla WWDC. A quanto pare i piani sono cambiati in corsa.

In un post pubblicato sul suo blog Medium, Kuo ha suggerito che l’annuncio dell’headset per giugno “fa ben sperare”; speriamo solo che non sorgano complicazioni all’ultimo. Il gadget ad oggi si dice che disporrà di schermi con tecnologia OLED, ci saranno due processori basati sull’Apple Silicon M2, ben dodici telecamere ottiche per il tracciamento dei movimenti e un alimentatore esterno. Il prezzo di lancio di questo gadget dovrebbe attestarsi sui 3000 dollari. Sarà un prodotto per sviluppatori, content creator e professionisti quindi non si rivolgerà all’utenza comune, almeno in una prima fase iniziale di lancio.

