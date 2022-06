Apple è la regina del mondo dei tablet: tutti pazzi per gli iPad

Stando a quanto afferma una ricerca condotta dal portale di Counterpoint Technology Market Research, scopriamo che il mercato dei tablet sta subendo una leggera flessione. Nonostante questo però, Apple ha registrato ingenti guadagni grazie ai suoi iPad.

Di fatto, a seguito della crisi dei conduttori, del ritorno alla normalità, della complicata situazione geopolitica mondiale e dell’inflazione alle stelle, sembra che gli utenti acquistino sempre meno tablet. Nello specifico si legge che le spedizioni delle tavolette di grandi dimensioni sono diminuite del 9% rispetto all’anno precedente; in termini di numero, segnaliamo 39,4 milioni contro i 43,3 del 2021.

Le vendite di tablet vanno al ribasso, ma Apple è in testa con gli iPad

Riportiamo di seguito le parole del sito di Counterpoint: Con numerosi problemi e interruzioni della catena di approvvigionamento che hanno interessato le spedizioni di tablet in tutto il mondo dal primo trimestre del 2021, le quote di mercato sono cambiate. Le vendite di tablet Android guidano ancora il mercato, ma il divario con iOS di Apple si sta riducendo. A causa del mercato dei tablet che sta raggiungendo la saturazione e le nuove regioni che guidano i volumi devono far fronte a pressioni inflazionistiche e incertezza macroeconomica; le spedizioni per OS stanno riflettendo questo cambiamento. Secondo il Tablet Market Tracker di Counterpoint Research, le spedizioni globali di tablet nel primo trimestre del 2022 sono diminuite del 9% su base trimestrale.

Non di meno, si legge che i tablet Android, complessivamente, hanno segnato un totale di 21,9 milioni di unità vendute; altri 14,8 milioni invece, sono stati dispostivi con iPadOS, vale a dire iPad. Solo 2,3 milioni sono stati i modelli aventi s.o. Windows di Microsoft:

Nonostante il lancio di nuovi dispositivi e la crescita di Samsung nel trimestre, i tablet con sistema operativo Android nel loro complesso sono diminuiti in modo significativo raggiungendo le spedizioni più basse in quasi due anni. Con una riduzione del QoQ del 14%, il sistema operativo Android rappresenta circa il 90% delle perdite di spedizione nel primo trimestre del 2022. Android funge da sistema operativo di base per una serie diversificata di marchi tra cui Lenovo, Asus, Acer e Dell, che hanno tutti registrato notevoli diminuzioni di il quartiere.

Nello specifico, apprendiamo che i modelli con Android sono passati da una quota pari al 59% ad una pari al 56% nell’arco di un trimestre. In questo mercato così caotico, svetta Apple con i suoi dispositivi che hanno registrato un leggero aumento delle spedizioni, passando dal 34 al 38%. Windows è rimasto stabile, invece.

Secondo le ultime previsioni, si ipotizza che la domanda di tablet (in generale) sia destinata a diminuire; intanto, se volete il miglior prodotto per rapporto qualità-prezzo, vi consigliamo iPad Air (2022) con SoC M1 a soli 652,00€ in offerta (per pochissime ore) su Amazon.

