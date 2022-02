Apple è il brand consumer più importante, di nuovo

Apple ha ottenuto il punteggio più alto nella classifica come brand di consumo più rilevante per il 7° anno consecutivo. Di fatto, il colosso di Cupertino è risultato essere il marchio più importante per i consumatori.

Il risultato è stato annunciato dopo aver esaminato le opinioni di 13.500 utenti statunitensi su 293 marchi in 27 categorie. Secondo Prophet, l'azienda dietro lo studio annuale, i marchi più rilevanti “offrono opportunità alle persone di entrare a far parte di comunità con individui appassionati che hanno interessi condivisi“.

Apple: come fa ad essere sempre “la prima”?

Dopo due anni in modalità pandemia, secondo la BRI, consentire ai consumatori di interagire con gli altri anche quando sono isolati è stata una grande priorità. Le aziende più grandi sono tutte nel campo della tecnologia, aiutano le persone a connettersi senza uscire di casa e cambiano il mondo.

Ecco i primi dieci marchi più rilevanti del 2022:

Apple;

Peloton;

Spotify;

Bose;

Android;

Instant Pot;

PlayStation;

Fitbit;

TED;

USAA.

Ecco cosa ha da dire Prophet su Apple:

I Beatles di tutte le marche, Apple è di nuovo in cima alle nostre classifiche. Dimostra continuamente che è molto più di un semplice telefono, un orologio o degli auricolari. Con il fascino simile a Ted Lasso, offre senza problemi milioni di canzoni, giochi e allenamenti per attirarci nel suo ecosistema sempre stimolante.

È interessante vedere Peloton e Spotify in questo elenco poiché entrambe le società stanno affrontando diverse crisi in questo momento. Mentre Peloton fatica a mantenersi rilevante in un mondo post-pandemia, Spotify è stato nel mezzo di una controversia riguardo ai suoi podcast esclusivi.

Anche se queste recenti crisi non facevano parte delle tabelle di marcia delle aziende quando si è verificato il sondaggio, Prophet sembra ottimista sul futuro di tutti queste compagnie:

“Che si tratti di un tracker della salute indossabile che fornisce ai clienti sfide e obiettivi di allenamento personalizzati o di un servizio di streaming che consente agli utenti di creare la playlist perfetta, i marchi che mettono i consumatori in carica di come e quando si impegnano vincono su tutta la linea“, ha affermato Marisa Mulvihill, partner e responsabile del marchio e dell'attivazione presso Prophet. “Anche se la pandemia si attenua, le preferenze per il coinvolgimento guidato dagli utenti non stanno scomparendo. Per rimanere pertinenti con i consumatori, i marchi dovranno pensare a come mettere i propri clienti al posto di guida e offrire esperienze personalizzate e personalizzate“.

Per Prophet, questi marchi ottengono successo facendo appello alla “testa e al cuore”.

I marchi che attraggono principalmente le nostre teste sono risolutori di problemi. Questi marchi spietatamente pragmatici e pervasivamente innovativi alimentano l'attuale bisogno di autosufficienza e fiducia nel fai-da-te. Mentre i marchi che parlano al cuore sono ossessionati dal cliente e particolarmente ispirati, trasformando i consumatori in fan, lealisti e collezionisti.

Sei d'accordo con il sondaggio? Pensate anche voi che Apple sia il marchio pià influente di questi giorni?