Apple è al lavoro su due nuovi modelli di iPad Air (RUMOR)

In queste ore apprendiamo che Apple sta lavorando a ben due nuovi modelli di iPad Air. Secondo un rapporto di 9to5Mac infatti, i tablet di fascia media della mela potrebbero giungere a breve in commercio e potrebbero essere ben due.

Andiamo con ordine: si dice che l’OEM di Cupertino sia al lavoro su quattro modelli separati di iPad Air 6; in realtà sono due, declinati però in versione Cellular e con solo modulo Wi-Fi. Non sappiamo quale possa essere il fattore di differenziazione fra i terminali (forse la dimensione?); staremo a vedere.

iPad Air 6: cosa sappiamo dei nuovi iPad Air

Sappiamo che da tempo Apple produce due modelli differenti di iPad Pro, diversi non solo per dimensioni ma anche per la tecnologia di visualizzazione dello schermo. Si dice che però, nel prossimo futuro, potremo vedere due iterazioni di tablet di fascia media: uno da 10,9″ e uno, forse, più generoso. Oppure ancora, potrebbe arrivare “un modello più costoso con specifiche superiori”. Ci domandiamo quale senso possa avere un gadget del genere, considerando che c’è già il Pro da 12,9″. Che ci sia forse il famigerato iPad da 14″ in cantiere?

Dalle altre indiscrezioni leggiamo che Apple sta lavorando anche ad un nuovo iPad mini di settima generazione e all’undicesima generazione della variante entry level della gamma. Diversi tipster prevedono un debutto per il mese di ottobre – o al massimo – per novembre. Altri leakster invece, suggeriscono un lancio durante il primo keynote del 2024 o durante la WWDC di giugno. Di quest’ultimo parere sembra essere anche l’analista dell’azienda, Ming-Chi Kuo che, in una nota emersa in passato, ha ribadito che la compagnia non svelerà nuovi iPad nel corso di quest’anno.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che iPad Air (2022) in versione azzurra con 64 GB di memoria interna costa solo 729,00€, spese di spedizione incluse, su Amazon.

