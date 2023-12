Apple: due nuovi iPad Air e iPad Pro in arrivo nel 2024 (RUMOR)

In queste ore apprendiamo nuovi interessantissimi dettagli sul futuro di Apple per il 2024. Pare infatti che la società lancerà due modelli di iPad Air e due di iPad Pro nel corso del prossimo anno. Questi ultimi poi, godranno della presenza dello schermo con tecnologia OLED.

Di fatto, pare che l’OEM di Cupertino voglia introdurre questa feature nei tablet di punta del 2024 per incrementare le vendite di tablet (visto che sono in calo da diverso tempo); a riportare questi dati ci ha pensato il giornalista di Bloomberg, Mark Gurman.

iPad Pro e Air (2024): cosa sappiamo ad oggi?

Andiamo con ordine: iPad Air arriverà in due dimensioni, proprio come iPad Pro. Il modello standard avrà ancora un pannello da 10,9″ ma ci sarà una versione da 12,9″ con le medesime specifiche tecniche ma con dimensioni più importanti per soddisfare un’utenza ben definita. Così ci sarà più scelta fra i terminali in listino e sicuramente quest’ultimo prodotto sarà più economico del Pro da 12.9″ che si dice avrà un costo spropositato per via dell’introduzione della tecnologia OLED.

Sappiamo infatti che Tim Cook adopera gli schermi OLED da anni su iPhone e Apple Watch ma non si è mai spinta oltre; i Mac e i tablet della compagnia dispongono di LCD o di mini-LED ma ora i tempi sembrano essere maturi per un passaggio sostanziale. I display di questo tipo, oltre ad essere più costosi, sono qualitativamente migliori: hanno neri più profondi, colori più vividi, ma non solo. Il ProMotion rimarrà una prerogativa dei modelli Pro di iPad. Gli Air avranno ancora unità LCD IPS Retina.

Sotto la scocca delle varianti più costose troveremo l’Apple Silicon M3, ma non abbiamo modo di sapere che chipset utilizzeranno i dispositivi midrange. Rimarrà da capire se iPad mini e iPad (2023) passeranno all’architettura Silicon o se rimarranno con i Bionic (i vecchi processori di iPhone). Ci sarà poi una nuova Apple Pencil di terza generazione e una cover Magic Keyboard rinnovata con telaio in alluminio e non solo. Quando arriveranno i nuovi gadget di Cupertino? Non prima di marzo, a quanto pare.

