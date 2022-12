Apple domina il settore degli smartwatch di "alto livello"

Ottima notizia per Apple che, secondo un ultimo rapporto emerso sul web, scopriamo che domina la classifica degli smartwatch di “alto livello” in tutto il mondo. Vale a dire che i suoi wearable di punta sono fra i più attesi e richiesti del pianeta.

Ora l’OEM di Cupertino è uno dei brand più popolari nel settore degli smartwatch in tutto il pianeta. Secondo quanto si legge da un nuovo rapporto, scopriamo che non solo ha conquistato la leadership ma ha ottenuto il primato anche nella gamma di punta dei wearable.

Apple è il brand di smartwatch numero uno al mondo

Stando alle stime del report di Counterpoint Research, scopriamo che la gamma premium di Apple Watch ha rappresentato il 50,6% di tutte le vendite di orologi premium nel mondo nel terzo trimestre dell’anno. Il documento parla di gadget HLOS, ovvero con un sistema operativo di alto livello. Nella classifica troviamo anche Samsung, Huawei, Fitbit, Garmin e Fossil.

Samsung ha ottenuto il secondo posto con una quota di mercato pari al 22,3% sul periodo in questione, mentre Apple ha ottenuto più del doppio grazie alla Series 8 ma soprattutto grazie al Watch Ultra, la vera rivoluzione del 2022 che ha rubato il cuore degli utenti. C’è stato anche un incremento delle vendite in generale da parte dell’azienda nel settore degli orologi da polso. Al terzo posto c’è Amazfit e al quarto Huawei. La Top Five viene chiusa da Garmin che ha ottenuto un modesto ma significativo 4,5%. Ovviamente qui si parla solo di device premium ma non sono stati inclusi gadget con s.o. lite.

