Apple domina il mercato europeo e americano con gli iPhone 5G

Secondo quanto si apprende dai dati di Counterpoint Research, si nota che le vendite di telefoni 5G hanno superato quelle di device 5G nel solo mese di gennaio 2022, raggiungendo una quota pari al 51%. I mercati in cui ciò è avvenuto sono: Cina, Europa e Nord America.

Il 5G diventa sempre più mainstream e a spingere questa tecnologia sono soprattutto i provider e gli OEM ch forniscono nuovi telefoni 5G a prezzi super competitivi. Basta pensare al Nord America e all'Europa: questi particolari telefoni hanno una quota pari al 73 e al 76%, rispettivamente, nei due continenti. L'azienda che domina le classifiche è Apple con i suoi iPhone.

Apple è l'azienda leader nel mercato dei device 5G

La crescita in queste aree si è vista soprattutto da quanto la mela ha lanciato i primi iPhone 12 dotati di modem 5G nell'ottobre del 2020. Adesso, addirittura, abbiamo visto il midrange premium SE (2022) dotato di tale modulo.

La domanda sempre più elevata è all'interno della fan base di utenti di casa Apple; di fatto, se si considera un ciclo di aggiornamento per il proprio telefono di quattro anni, appare evidente come siano in molti adesso a star passando ad un nuovo terminale next-gen, abbandonando così le soluzione LTE.

E Android?

Grazie ai chipset economici prodotti da MediaTek e Qualcomm, i prezzi dei telefoni 5G sono arrivati ad avere un costo complessivo di 150/250 dollari… ed ecco che il supporto alle reti di quinta generazione è aumentato a dismisura.

Secondo una stima di Counterpoint poi, il processore 5G low cost ha un prezzo medio di 20 dollari per le società; una volta che questo scenderà al di sotto di questa cifra, vedremo ancora più prodotti con tale feature.

Pensiamo alle tante proposte di brand cinesi come POCO, Redmi, Xiaomi, Vivo, OPPO ma anche alle soluzioni di fascia media di OnePlus o Samsung che si arricchiscono di nuove features ad un prezzo aggressivo.