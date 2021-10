Apple deve costruire gli iPhone negli USA, secondo Tesla

Il co-fondatore di Tesla afferma che Apple dovrebbe “assolutamente” costruire iPhone negli Stati Uniti. Questo è quanto è emerso in una recente intervista trapelata online.

Perché Apple non costruisce gli iPhone in America?

In una nuova intervista su rifiuti elettronici, riciclaggio delle batterie e altro, il co-fondatore di Tesla ed ex direttore tecnico JB Straubel condivide i suoi pensieri sul motivo per cui Apple non sta costruendo iPhone negli Stati Uniti anche se “assolutamente” potrebbe.

Il conduttore del podcast “This Week in Startups” Jason Calacanis ha recentemente invitato JB Straubel a parlare di una serie di argomenti tra cui i rifiuti elettronici, il riciclaggio delle batterie e le origini di Tesla.

In un momento interessante verso la fine, Calacanis ha chiesto a Straubel se Apple poteva produrre iPhone negli Stati Uniti.

Potrebbero essere fatti gli iPhone qui? Ad esempio, semplicemente, come voi ragazzi avete costruito auto qui, le persone erano come ‘è impossibile', l'avete fatto. Come potrebbero gli iPhone e proprio come diciamo che gli smartphone possono essere prodotti qui e quanto costerebbero un centinaio di dollari in più o qualcosa del genere?

Straubel ha affermato di ritenere che Apple e altri potrebbero “costruire cose assolutamente complicate” negli Stati Uniti, ma ha anche condiviso più pensieri, inclusi i fallimenti strategici degli Stati Uniti negli ultimi decenni, che hanno portato la Cina a prendere il comando nella produzione. Parte di ciò, afferma Straubel, è dovuto al fatto che gli Stati Uniti “non ci hanno provato“.