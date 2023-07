Apple: dal 2027 gli iPhone avranno la batteria rimovibile (RUMOR)

Si dice che entro il 2027 gli iPhone dovranno essere dotati di batterie sostituibili e intercambiabili; a dirlo, una nuova regola proposta dal Consiglio dell’Unione Europea.

Facciamo il punto: il Consiglio dell’Unione Europea (UE) ha appena decretato che, a partire dal 2027, le aziende che vorranno vendere i propri device nel nostro continente dovranno attenersi ad una rigidissima nuova regola. Gli smartphone dovranno presentare batterie sostituibili (proprio come avveniva dieci anni fa, se vi ricordate). Questa decisione mira a responsabilizzare gli utenti dando a loro la possibilità di cambiare le celle energetiche dei gadget anche senza conoscenze o strumenti dedicati. Pare che, se verrà approvata, questa norma entrerà in vigore entro 20 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Ciò implica quindi che Apple dovrà mettere mano al design dei suoi terminali al fine di rendere il processo di sostituzione della batteria… immediato. Stando a una considerazione appena emersa, potrebbe andare anche a vantaggio della società. Vediamo come.

iPhone: cosa succederà con le batterie rimovibili?

Di fatto, Apple, così come altre compagnia di telefonia, potrebbero trovare sì difficoltoso il processo di mantenimento delle batterie sostituibili solo in UE quindi è logico che dovrà andare ad operar questa modifica sostanziale in tutti i territori. Sempre in risposta alla UE, sappiamo che l’OEM di Cupertino dovrà rimuovere il Lightning al fine di allocare una porta USB Type-C sul frame dei prossimi iPhone 15.

Tornando alle batterie sostenibili, queste potranno diventare una comodità per gli utenti; si potrà sostituire una cella energetica scarica con una nuova, piccola e compatta, da avere sempre nel taschino. Per la società potrebbe essere un vantaggio (inaspettato): potrebbe generare un nuovo flusso di entrate derivanti dalla vendita di batterie extra, ad esempio. Voi cosa ne pensate di una simile modifica strutturale? Fatecelo sapere.

Ad ogni modo, mancano ancora parecchi anni prima di veder ciò; non è il caso di preoccuparsi o di fare troppe speculazioni in merito. Intanto, se volete comprar un melafonino a buon prezzo, vi consigliamo l’ottimo iPhone 14 da 128 GB a soli 800,00€.

