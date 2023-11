Apple continua a lavorare al software dell'Apple Vision Pro: arriva la quinta beta

A quanto pare, Apple continua a lavorare duramente con lo sviluppo di visionOS, il sistema operativo per il famigerato Apple Vision Pro. In queste ore infatti, l’OEM di Cupertino ha distribuito la quinta beta ai programmatori. Ricordiamo che la quarta è uscita all’inizio dello scorso mese, pertanto son passati più di 30 giorni dall’ultimo update.

Apple Vision Pro: arriva la quinta beta di visionOS

C’è da dire che solo un numero alquanto limitato di sviluppatori ha accesso oggi alla creazione di quello che sarà il software dell’headset per la realtà mista. Ad oggi ci sono poche unità in circolazione e sono state utilizzate tutte a scopo di test delle app. Con la quinta beta però, non abbiamo ancora avuto modo di scoprire quali sono le features di punta; sappiamo solo che presto arriverà un App Store con all’interno tanti programmi esclusivi.

Unitamente a ciò, c’è da dire che Apple consente ai programmatori che stanno lavorando al progetto di visitare i laboratori volti ai componenti hardware di Vision Pro così da poter testare di persona il tutto e aiutare gli ingegneri al sistema operativo del gadget. Il visore non arriverà prima della fine del 2024, almeno in America. Per il resto del mondo dovremo attendere il 2025, a quanto pare. Voi cosa ne pensate?

