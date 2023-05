Apple come Nothing: lancerà presto le Beats Studio Buds+ con un design trasparente

In queste ore sono state avvistate le nuove cuffiette del marchio di Apple dedicato all’audio. Sappiamo che i nuovissimi auricolari True Wireless Stereo Beats Studio Buds+ con un design trasparente sono state viste dal vivo in un Best Buy.

A condividere la fotografia incriminante ci ha pensato il noto leakster e designer Ben Geskin sul web. Il ragazzo ha condiviso su Twitter una fotografia che mostra come sarà l’estetica del nuovo prodotto prossimo al lancio. Vederli in un negozio commerciale (è stato sicuramente un errore dei commessi, quindi state tranquilli) ci fa capire che il lancio è veramente imminente. La cosa curiosa è che gli auricolari TWS presenteranno un design trasparente proprio come i Nothing Ear (2). Bizzarro come Apple stia copiando una compagnia presente sul mercato da neanche due anni. In confezione poi, troveremo una custodia di ricarica con porta USB Type-C e si dice che le gemme, unite al case, manderanno un’autonomia di trentasei ore.

Beats Studio Buds+ trasparenti: il lancio è imminente

Come detto, Beats deve ancora annunciare ufficialmente gli Studio Buds+ ma se ricordate, queste cuffiette sono state avvistate su Amazon poche settimane fa. Adesso invece sono state viste in un negozio fisico. Stando alle indiscrezioni, verranno svelate il 18 maggio con un comunicato stampa e avranno un prezzo di 169,95$. Non sappiamo ancora quale sarà il costo effettivo in Europa. Dal sito apprendiamo che, rispetto agli Studio Buds del 2021, che oggi trovate in sconto a soli 139,00€, disporranno di nuovi microfoni e di una cancellazione attiva del rumore superiore a quella vista in precedenza.

Exclusive: Beats Studio Buds+ arrived at Best Buy pic.twitter.com/dCcHH2z1pF — Ben Geskin (@BenGeskin) May 12, 2023

Al momento gli Studio Buds si presentano come un’alternativa low-cost agli AirPods Pro ma sono compatibili benissimo anche con Android. Hanno poi un design più compatto pensato per chi li vuole usare mentre fa sport. Oltre all’edizione speciale trasparente, arriveranno in nero e avario.

Saranno certificati IPX4 e avranno i gommini XS, S, M e L in confezione. Voi li acquisterete?

