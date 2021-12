Apple: come funzionerà il primo visore dell'azienda?

Secondo Ming Chi Kuo, il visore per realtà mista di Apple avrà un rilevamento avanzato dei gesti delle mani. Ecco cosa è emerso in queste ore in rete.

Le funzioni speciali del primo visore di Apple

Poiché i rumor suggeriscono che l'headset per realtà mista di Apple di cui si parla a lungo sarà annunciato nel 2022, di recente abbiamo sentito diverse indiscrezioni al riguardo. Ora l'analista di Apple Ming-Chi Kuo è tornato con maggiori dettagli sul prodotto, questa volta affermando che il dispositivo sarà dotato di rilevamento avanzato dei controlli tramite gestures.

In una nota per gli investitori vista da 9to5Mac, Kuo afferma che l'auricolare AR/VR di Apple sarà dotato di sensori 3D più avanzati di quelli che Apple utilizza su iPhone e iPad per Face ID. L'analista ha appreso da fonti autorevoli che il visore dovrebbe avere un innovativo sistema di rilevamento dei movimenti e dei gesti.

Più specificamente, il nuovo prodotto avrà quattro set di sensori 3D, mentre iPhone ne ha solo uno. Ciò dovrebbe consentire al dispositivo di acquisire gesti e rilevare oggetti in modo più accurato rispetto all'attuale fotocamera TrueDepth, che è anche in grado di rilevare il movimento, come si vede in funzionalità come Animoji.

Secondo Kuo, una delle caratteristiche delle cuffie per realtà mista di Apple abilitate da tali sensori è il rilevamento dei movimenti effettuati dalle mani per controllare l'interfaccia:

Prevediamo che la luce strutturata dell'auricolare AR/MR può rilevare non solo il cambiamento di posizione dell'utente o della mano e dell'oggetto di altre persone davanti agli occhi dell'utente, ma anche il cambiamento dinamico dei dettagli della mano (proprio come il viso dell'iPhone ID/luce strutturata/Animoji possono rilevare il cambiamento dinamico dell'espressione dell'utente. Catturare i dettagli del movimento della mano può fornire un'interfaccia uomo-macchina più intuitiva e vivida (ad esempio, rilevare la mano dell'utente da un pugno chiuso per aprire e il palloncino [immagine ] in mano che vola via).

L'analista ritiene che i sensori 3D integrati nel nuovo visore Apple avranno anche un campo visivo (FOV) aumentato, in modo da poter rilevare oggetti fino al 200% più distanti rispetto agli attuali sensori Face ID.

Oltre al rilevamento dei gesti delle mani, si dice che l'headset in questione disponga del monitoraggio degli occhi, il riconoscimento dell'iride, del controllo vocale, del rilevamento della pelle, delle espressioni facciali e quello spaziale.

Kuo suggerisce anche che Apple stia lavorando su altri dispositivi AR/VR, poiché menziona “i dispositivi hardware del metaverso di Apple“. All'inizio di questa settimana, Kuo aveva affermato che questo gadget dovrebbe pesare circa 350 grammi, mentre la seconda generazione sarà più leggera (pare che l'azienda sia già al lavoro su questa versione).

L'analista ha anche affermato il mese scorso che il device sarà annunciato nel 2022 e non richiederà un iPhone abbinato per funzionare.