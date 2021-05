Secondo quanto si apprende in queste ore in rete, sembra che Apple voglia assumere un manager con esperienza in criptovalute.

Apple si sta interessando al mondo delle criptovalute

La criptovaluta sta facendo il giro nel settore tecnologico da un po' di tempo e le aziende stanno salendo sul carro delle criptovalute, che attualmente viene visto da molti come un futuro verso le transazioni online.

Ora, sembra che anche il colosso di Cupertino stia cercando di entrare in qusto business. Un nuovo annuncio di lavoro dell'azienda, individuato da Coindesk, indica che la compagnia sta assumendo un Business Development Manager con esperienza in pagamenti alternativi, inclusa la criptovaluta.

L'elenco delle offerte di lavoro recita:

Il team di Apple Wallet, pagamenti e commercio (WPC) sta cercando un responsabile dello sviluppo aziendale esperto per guidare le partnership di pagamento alternative. Stiamo cercando un professionista comprovato in soluzioni di pagamento alternative ed emergenti globali. Abbiamo bisogno del tuo aiuto per formare strutture di partnership e modelli commerciali, definire paradigmi di implementazione, identificare i principali attori e gestire le relazioni con partner di pagamento alternativi strategici. Questa posizione sarà responsabile dello sviluppo del business end-to-end, inclusi lo screening dei partner, la negoziazione e la conclusione di accordi commerciali e il lancio di nuovi programmi.

Il ruolo, che sembra Senior, include lo sviluppo di nuove soluzioni di pagamento, che comprendono di tutto, dall'App Store e gli acquisti in-app agli acquisti nei negozi al dettaglio e Apple Pay, in collaborazione con “partner di pagamento alternativi“.

Apple sta cercando candidati con almeno cinque anni di esperienza “che abbiano lavorato con fornitori di pagamenti alternativi, come portafogli digitali, BNPL, pagamenti veloci, criptovaluta e così via“

Lo sviluppo arriva solo un paio d'anni dopo che il vicepresidente di Apple Pay Jennifer Bailey nel 2019 ha dichiarato che la società “stava guardando con attenzione il settore delle criptovalute” e ha spiegato: “Pensiamo che sia interessante. Riteniamo che abbia un potenziale interessante a lungo termine“.

