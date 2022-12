Apple celebra il capodanno giapponese con degli AirTag in edizione limitata

Apple ha appena realizzato un AirTag molto particolare per celebrare il capodanno giapponese. Il prodotto è in edizione limitata e si può acquistare ovviamente, solo in Giappone. La compagnia offre anche ai clienti una carta regalo per coloro che acquisteranno un nuovo prodotto Apple idoneo alla promozione.

Apple celebra il capodanno giapponese con offerte speciali

Stando a quanto si legge dalla note ufficiali del comunicato stampa, l’azienda sta offrendo una card regalo che vale 32.000 yen, ovvero circa 240 dollari americani, per acquistare dei prodotti in sconto durante il periodo compreso fra il 2 e il 3 gennaio 2023. Non di meno, sta distribuendo buoni da 4000 yen per l’acquisto di AirPods. Acquistando un MacBook Pro invece, l’OEM donerà ai suoi utenti una carta da 32.000 yen.

Inoltre, unitamente alla carta regalo, il marchio regalerà ai primi 30.000 clienti che compreranno un iPhone 13, 13 mini, SE o 12, un AirTag in edizione limitata con l’effige del coniglio (visto che il 2023 sarà l’Anno del Coniglio). Maggiori informazioni sono presenti sul sito web nipponico della compagnia. Purtroppo, per gli amici che vivono lì, i device si potranno acquistare solo dal sito ufficiale per ricevere le promo applicate.

Da noi invece, anche se l’azienda al momento non ha riservato offerte speciali, abbiamo una serie di sconti di prodotti della mela su Amazon. Un esempio? MacBook Air (2020) con processore Apple Silicon M1 si porta a casa con soli 969,00€. Capiamo bene che non è il nuovo modello con M2 all’interno, ma è comunque un gadget eccellente per tutti gli utilizzi che vanta un rapporto qualità-prezzo unico. Pensate che con questo laptop fanless si possono anche montare video in 4K; una vera e propria chicca da considerare. Il processore assicura performance degne di nota e anche l’autonomia è spaziale: Apple dichiara circa 18 ore con una singola carica per la riproduzione video, che si traducono in una giornata stress senza dover aver bisogno del caricatore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.