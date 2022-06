Apple: caricatori USB per MacBook, ecco i migliori

Durante la WWDC 2022 di ieri, Apple ha svelato, unitamente al MacBook Air, il nuovo alimentatore da 35W con doppia porta USB C; è disponibile in due dimensioni (una compatta e l’altra no) e sarà presto pronto per essere acquistato. Il costo di questo accessorio sarà di 59 dollari; dobbiamo ancora conoscere il prezzo per il mercato italiano.

Il nuovo caricatore di Apple

Questi due gadget possono essere usati per caricare in simultanea due device insieme; hanno poli pieghevoli e la compagnia consiglia di utilizzarli con il nuovo MacBook Air, ma attenzione: potrete usarli con qualsiasi dispositivo (iPhone, Switch, cuffie, iPad e altro).

Questo caricatore sarà presente nella scatola del MacBook Air qualora decideste di acquistarlo nella versione con GPU a 10 core e con 512 GB di memoria interna. Non sappiamo quando arriveranno da noi.

Tranquilli, abbiamo pensato a tutto: abbiamo scovato una serie di prodotti su Amazon che ci sentiamo di consigliare per via dell’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il primo che vi consigliamo è di UGREEN e lo trovate qui. È da 66W e presenta due porte USB Type C, costa pochissimo (solo 38,99€) e ci soon le spedizioni gratuite incluse nel prezzo. Volendo, potete usufruire di un ulteriore sconto del 5% prima di procedere al pagamento. Super vantaggioso ed economico.

Il secondo invece, è di SATECHI ed è da 75W: costa 79,99€ ma è eccellente. Ci sono quattro porte (due Type C e due USB A 3.1), ha un design elegante e minimal e anche qui troviamo la consegna celere con Amazon Prime. Insomma, un vero Must per chi ha molti device in casa e ci caricate anche il laptop.

Arriviamo ora al terzo e ultimo gadget: è sempre di UGREEN, è da 65W e costa 48,99€ e c’è un coupon del 10% per l’acquisto immediato. Qui troviamo due porte USB C e una USB 3.1. Massima qualità e garanzia assoluta.

Quale sarà la vostra scelta?

