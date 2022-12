Apple Car: no, non sarà un veicolo a guida autonoma completa

Si parla tantissimo del famigerato progetto “Apple Car“; secondo qualche indiscrezione, il lavoro sembra essere stato a lungo modificato, ridimensionato e ora scopriamo che non presenterà funzioni di guida autonoma complete. In poche parole, non sarà una macchina che “si guiderà da sola”. Sembra che Apple abbia abbassato le sue pretese, stando a quanto riferisce il portale di Bloomberg.

Apple Car: cosa è emerso in queste ore?

Si dice che Apple volesse creare un’automobile senza volante e/o pedali, ma pare che questo progetto sia impossibile, al momento. Il veicolo avrà sì funzioni di guida autonoma, ma solo sulle autostrade e non sarà in grado di funzionare completamente senza l’ausilio del pilota. Ci sarà comunque un processore personalizzato creato ad hoc dall’azienda – simile al Bionic o al Silicon per smartphone e computer – ma avrà features legate all’intelligenza artificiale. Ci sarà una serie di sensori LiDAR, radar e telecamere che forniranno informazioni sui dati della corsia, sull’orientamento dell’auto rispetto alle persone e così via.

Non mancherà il cloud per le elaborazioni AI in tempo reale, con tanto di centro di comando remoto per assistere i conducenti e controllare le auto da remoto in caso di emergenza. La vettura dovrebbe essere in grado di guidare in parte da sola, avvisando le persone di quanto sarebbe opportuno prendere il controllo del volante e delle periferiche.

Gli sviluppi di questa fantomatica Apple Car sono stati tantissimi. Pare che se ne sia iniziato a parlare nel lontano 2014 ma ad oggi la società è ancora in alto mare e cerca importanti partnership nel settore. Dovrebbe arrivare nel 2026 e potrebbe costare meno di 100.000 dollari.

