Apple brevetta una nuova tastiera per iPad

Il brevetto Apple appena trapelato in rete suggerisce il nuovo design della Magic Keyboard per iPad. Di fatto, scopriamo che l'OEM di Cupertino ha depositato un nuovo patent relativo ad una futura tastiera pr tablet avente un'estetica tutta nuova.

iPad con tastiera: il nuovo brevetto trasforma il tablet in un PC

Dobbiamo prepararci a dire “addio” al design fluttuante della Magic Keyboard? Dopo aver recentemente lanciato l'iPad 9 e l'iPad mini entry-level 2021, la compagnia di Tim Cook sembra lavorare su un nuovo design per l'accessorio Magic Keyboard.

La società ha depositato un nuovo brevetto per la una cover tastiera che dovrebbe non disporre più del design fluttuante che abbiamo con l'attuale Magic Keyboard. Questa infatti, fa sembrare l'iPad Pro come se “fluttuasse sulla tastiera”, con una cerniera inclinabile che regoa la posizione del dispositivo.

Il nuovo patent mostra una Keyboard con l'iPad posizionato su due cerniere poste all'estremità superiore della tastiera. Secondo il brevetto, questa dovrebbe scorrere in avanti con il tablet, consentendo così all'utente finale di regolare facilmente il suo angolo di visione. La tastiera ha anche un altro strato sottostante che permette al gadget di piegarsi come un laptop.

Nel nuovo brevetto, Apple ha affermato che il design offre “una migliore regolazione possibile dell'angolo di visione complessiva, una maggiore stabilità del sistema ad angoli di visualizzazione elevati, un comportamento di apertura e chiusura simile a un laptop, un peso più leggero e l'implementazione utilizzando componenti a basso costo“. Il meccanismo a cerniera del nuovo design è praticamente lo stesso dell'attuale Magic Keyboard.

Sebbene Apple abbia brevettato il nuovo design, non è chiaro se l'azienda realizzerà un articolo simile. Molte aziende tecnologiche brevettano diversi design che non possono anche non vedere mai la luce del sole. Se la compagnia produttrice di iPhone sta pianificando di sviluppare una nuova Magic Keyboard, non si sa quando verrà commercializzata.