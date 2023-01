Apple brevetta una Apple Pencil che campiona i colori del mondo reale

Apple ha appena brevettato una originalissima Apple Pencil che è in grado di campionare i colori delle superfici del mondo reale e di trasportare gli stessi sul tablet. Praticamente si potrà inserire la medesima colorazione che abbiamo nella vita vera in un disegno o un fotoritocco avanzato su iPad. Inoltre, questo accessorio dovrebbe garantire perfino la possibilità di campionare le trame.

Come funziona la Apple Pencil che campiona i colori?

Andiamo con ordine: il brevetto è stato riportato dal sito di PatentlyApple. Nello specifico, descrive una penna con all’interno integrati dei sensori di colore all’interno della punta della matita. Questi sono in grado di campionare le superfici degli oggetti che abbiamo intorno a noi in modo da restituire il medesimo colore sull’iPad.

Fra le altre cose, la penna potrebbe essere dotata di un sensore per la luce ambientale all’interno, in grado di emettere della luce che può rilevare perfino la trama e la consistenza di una determinata superficie.

Ovviamente noi lo specifichiamo: essendo un brevetto, non è detto che vedremo effettivamente tale feature su un prodotto reale e concreto. Molto spesso i patent servono solo “a coprir le basi di futuri funzionalità”. Inoltre ricordiamo che già in passato Apple aveva brevettato una caratteristica simile (era il giugno del 2020), eppure una modifica sostanziale non è mai arrivata. Anzi, a dirla tutta, non abbiamo una nuova Pencil dal 2018. Non si sa quando vedremo un modello di terza generazione.

L’unica grande aggiunta che abbiamo avuto la troviamo nei nuovi iPad Pro (2022) con M2 e iPadOS 16.1: parliamo di Apple Pencil Over, una speciale opzione che consente di individuare il punto preciso dove la matita toccherà lo schermo.

Se volete una penna per iPad (e magari avete un modello che supporta quella di prima generazione), vi consigliamo questo modello disponibile su Amazon. Costa solo 19,99€ al posto di 25,99€, spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo. È realizzata da un brand chiamato Cisteen ma gode di numerose recensioni positive a 4 stelle e mezzo sul portale di e-commerce. Con un costo così irrisorio, per prendere appunti e scrivere al volo, è semplicemente fantastica.

