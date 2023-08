Apple Bionic A16: nuovi dettagli sulla struttura emergono ad un anno di distanza dal suo debutto

Secondo quanto si apprende in queste ore da una recente indiscrezione, sembra che il processore Apple Bionic A16 posto sotto la scocca di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max sia stato costruito con un nodo architettonico a 5 nanometri, e non a 4 come invece ha pubblicizzato l’azienda di Cupertino in fase di lancio.

Nello specifico, si legge da un post pubblicato dall’insider URedditor su X/Twitter, che il processore Apple Bionic A16, nonostante sia stato pubblicizzato da Apple come un chip a 4 nanometri, in realtà internamente è indicato come un SoC a 5 nanometri. Se questa rivelazione si dovesse rivelare veritiera, allora vorrebbe dire, semplicemente, che il comparto marketing di Apple ha lavorato bene sul fronte pubblicitario.

An interesting tidbit about the A16 – looks like the whole “4nm” thing was apparently a marketing gimmick, I’ve seen it labeled as a 5nm chip internally.

This does not Apply to the A17, that one is undoubtedly 3nm, so it should be a more significant upgrade. https://t.co/GjE8XWcLch

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) August 21, 2023