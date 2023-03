Apple aumenta i prezzi per la sostituzione delle batterie dei suoi device

Apple ha appena aumentato i prezzi per la sostituzione delle batterie di iPhone, iPad e MacBook già a partire da questo mese. Di fatto, la compagnia lo aveva annunciato da tempo e ora, dopo tante indiscrezioni e settimane di attesa, scopriamo che il grande cambiamento è appena stato messo in atto.

Perché Apple ha aumentato i costi per il ricambio delle batterie dei device?

Poche settimane or sono, precisamente a febbraio 2023, l’OEM di Cupertino aveva comunicato l’intenzione di aumentare i costi per la sostituzione delle batterie dei suoi gadget tech (smartphone, tablet e notebook). L’aumento di prezzo sarà contestuale a tutti i mercati internazionali. Si tratta del secondo incremento monetario da settembre ad oggi.

Ora, secondo un nuovo report online, ci saranno diversi livelli per i prezzi relativi al cambio delle batterie; entreranno in vigore già da questo mese e il cambiamento in atto sarà apportato in tutti i mercati globali. Facciamo degli esempi pratici. Il cambio della batteria di un iPhone 14 sarà di 99 dollari americani; per sostituire una cella energetica presente in un vecchio iPhone 5, 6 ,7 8 invece, si dovranno sborsare 69 dollari.

Per quanto concerne i melafonini iPhone X, XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro e 11 Pro Max, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini, 13 mini, 13, 13 Pro e 13 Pro Max invece, il costo per il cambio fella batteria sarà di 89 dollari. Inutile dirvi che sui MacBook si partirà dai 30 ai 50 dollari in più in base al modello scelto. Sulla gamma iPad invece, si possono sborsare fino a 99 dollari aggiuntivi rispetto ai precedenti per una nuova batteria.

Il nostro consiglio, almeno per quanto riguarda questo periodo, è quello di acquistare un prodotto nuovo da Amazon; ci son tante offerte e sappiate che i device godranno di un anno di garanzia con Apple e di due anni di garanzia totale con il rivenditore. Mica male. Un esempio? iPhone 14 Pro da 128 GB a soli 1229,99€. Non lasciatevelo sfuggire.

