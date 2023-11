Apple Arcade: arrivano nuovi giochi ma aumenta l'abbonamento mensile

Come di consueto, Apple ha aggiornato la lista dei titoli presenti all’interno di Apple Arcade. Nello specifico, i nuovi videogiochi sono i seguenti: Disney Dreamlight Valley Arcade Edition, Football Manager 2024 Touch, Sonic Dream Team, and Puzzle & Dragons Story. Di contro però, con la sottoscrizione ad un piano all’interno della piattaforma di gaming in cloud, si dovrà sborsare una cifra più alta del previsto.

Ora costa 6,99€ al posto di 4,99€; l’incremento non è rilevante però è degno di nota. Parliamo di due euro in più al mese che, nell’arco di un anno, porta il costo finale ad oltre 14€ in più rispetto al passato. Se è ancora conveniente non spetta a noi dirlo ma c’è da dire che oramai il parco dei videogames disponibili è elevatissimo: troviamo capitoli per tutti i gusti, giochi indie e capolavori a tripla A.

Apple Arcade: come si gioca? Ne vale la pena?

A nostro avviso, Apple Arcade è un bel servizio… da provare, perlomeno. Sta diventando sempre più ricco di titoli interessanti, anche se non minimamente paragonabile ad un Xbox Game Pass, ovviamente. Tuttavia costa poco, anche se è aumentato di 2€ sul prezzo dell’abbonamento mensile.

Si può giocare da ogni device, anche se noi vi suggeriamo sempre di godervi i videogame su un pannello grande o su una televisione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.