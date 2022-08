Apple annuncia le nuove Remix Session in GarageBand

Con grande stupore da parte di tutti, Apple ha appena svelato al mondo le due nuove Sessioni Remix in GarageBand, l’applicazione gratuita dell’azienda volta alla produzione musicale su device mobili (iPhone e iPad). Sono state realizzate in collaborazione con la grande artista internazionale Katy Perry e con il gruppo K-pop SEVENTEEN.

Di fatto, tutti gli utenti potranno adesso aggiornare la loro app GarageBand e divertirsi con il remix di alcuni brani di Katy Perry o dei SEVENTEEN. Pensiamo a “Harleys in Hawaii” o “Darl+ing”.

Apple: come funzionano queste Remix Session?

Il meccanismo di funzionamento è molto semplice: le Sessioni Remix scorporano i singoli brani creando delle sonorità nuove ed esclusive. Ogni sessione quindi ha anche elementi tipici dei brani di Katy o dei SEVENTEEN e ci sono moltissimi tutorial che seguono gli utenti passo dopo passo. Non serve essere grandi esperti; tutti potranno cimentarsi in questi momenti creativi.

Non dimentichiamo che da oggi troveremo “Music Skills: Remix Katy Perry” negli Apple Store di tutto il pianeta all’interno del programma “Today at Apple”. Gli esperti dell’azienda aiuteranno gli utenti a capire come fare un remix dei brani dell’artista all’interno di GarageBand.

Cosa vi consigliamo noi?

