Apple annuncia il nuovo cinturino Pride (2023) per Apple Watch

Apple ha appena presentato in sordina il nuovo cinturino sportivo Pride Edition per Apple Watch Series 3 (o superiore). È compatibile con tutte le versioni e varianti, sia quelle con cassa da 38, 40, 41 mm, che quelle con dimensione di 42, 44 o 45 mm.

Il nuovo cinturino di Apple che promuove l’uguaglianza

Torniamo all’inizio dell’anno; a gennaio infatti, l’OEM di Cupertino ha annunciato i cinturini Black Unity e Black Unity Sport Loop per Apple Watch al fine di celebrare il mese della storia dei neri, adesso invece, ha lanciato il nuovo cinturino Pride Edition e ha distribuito un quadrante abbinato per celebrare il movimento LGBTQ+ e proteggere e promuovere l’uguaglianza della comunità in tutto il mondo. Il cinturino ha – ovviamente – i classici colori dell’arcobaleno (che, per chi non lo sapesse, rappresentano i colori della bandiera del movimento); il nero e marrone invece, simboleggiano le comunità nere e latine e tutti coloro che lottano con malattie come HIV o AIDS. Azzurro, rosa e bianco invece, simboleggiano le persone transgender e coloro che non si riconoscono in alcun gender.

Come ribadito in calce, otre al cinturino Pride Edition (2023), Apple ha rilasciato un quadrante dedicato e uno sfondo per iOS per celebrare la comunità LGBTQ+. Stando a quanto suggerito dall’azienda, gli sfondi si muovono dinamicamente quando le persone interagiscono con lo smartwatch o con il telefono.

Il cinturino Pride Edition ha un costo contenuto di 49€ e sarà disponibile dal prossimo 23 maggio. Intanto, se volete acquistare un nuovo orologio della mela, vi consigliamo l’ottimo Apple Watch Ultra a soli 899,00€, spese di spedizione incluse nel prezzo. La consegna di questo articolo sarà immediata e si potrà anche dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Fate presto perché a questo prezzo andrà sicuramente a ruba in pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.