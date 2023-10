Apple annuncia i nuovi MacBook Pro da 14" e 16" con M3, M3 Pro e M3 Max

Apple ha annunciato i nuovi portatili nel corso dell’evento Fast Scary: abbiamo visto i MacBook Pro da 14 e 16 pollici con la nuova serie di chipset Apple Silicon M3. Prima di addentrarci nella disamina di questi laptop, vi segnaliamo un’offerta strepitosa su Amazon: il modello del 2021 da 14″ con chip M1 Pro (ricondizionato ma in condizioni eccellenti) costa solo 1599,00€, spese di spedizione incluse.

MacBook Pro da 14 e 16″ con M3: le caratteristiche complete

I nuovi portatili hanno uno schermo Liquid Retina XDR che assicura contenuti più luminosi in SDR del 20%, con luminosità di picco di 1600 nit per quelli in HDR. Il SoC M3 basico ha una CPU da 8 core e una GPU da 10 core, mentre il Pro parte da 12 e 18, rispettivamente. M3 Max invece, ha una CPU da 16 core e una GPU da 40 core. L’azienda assicura prestazioni ineccepibili, fino al 60% in più rispetto ai modelli con M1.

I nuovi SoC M3, M3 Pro e M3 Max sono realizzati con l’architettura a 3 nanometri e hanno GPU di nuova generazione con tecnologia “Dynamic Caching”; oltre alle novità sotto la scocca, i portatili presentano una nuova colorazione (esclusiva dell’iterazione con M3 Pro o Max): la Space Black, detta anche “nero siderale”. L’altra tinta è quella argentata ma il modello base della serie è disponibile in grigio siderale o in argento.

I costi di partenza sono elevati: scopriamoli insieme. Prima di addentrarci in questa sezione dell’articolo vi ricordiamo che saranno disponibili per l’acquisto dal 7 novembre. Ecco i prezzi:

MacBook Pro con M3 da 14″: 2049€ o 2279€ a seconda dello storage da 512 GB o da 1 TB.

I modelli con M3 Pro invece, costano rispettivamente, 2599€ per la versione da 18+512 GB, 3099€ per l’iterazione con 1 TB di spazio e costa quanto il modello da 16″ con 512 GB di memoria. La versione 16″ con 36+512 GB invece, arriva a 3599€.

Concludiamo citando i modelli con M3 Max:

14″, CPU 14-core, GPU 30-core, 36GB di RAM e 1TB di SSD: 4.099€; 16″, CPU 14-core, GPU 30-core, 36GB di RAM e 1TB di SSD: 4.349€; 16″, CPU 16-core, GPU 30-core 48GB di RAM e 1TB di SSD: 4.949€.

Voi ne comprerete uno? Fateci sapere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.