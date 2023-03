Apple: anche l'azienda di Cupertino ha vinto un Oscar

Apple ha appena vinto l’Oscar grazie al cortometraggio animato “Il ragazzo, la talpa, la volpe e il cavallo”; questa è una favola dolcissima scritta dall’artista e scrittore Charlie Mackesy.

Apple e il premio Oscar per il corto animato

Questo bellissimo film è il vincitore della sezione “corti animati” della 95esima edizione degli Oscar Academy Awards che si è tenuta due sere fa. La pellicola vede protagonisti un ragazzo, una talpa, una volpe e un cavallo che viaggiano tutti insieme alla ricerca della casa perduta del giovane. Vediamo un cast d’eccezione per il doppiaggio dei protagonisti:

Tom Hollander nei panni della talpa;

Idris Elba interpreta la Volpe;

Gabriel Byrne impersonifica il cavallo;

Jude Coward Nicoll invece, il ragazzo.

Congratulations to the team behind The Boy, the Mole, the Fox and the Horse on their Academy Award! Your beautiful short tells an enduring story about the meaning of kindness, acceptance, and hope. — Tim Cook (@tim_cook) March 13, 2023

La produzione è di Apple Original Films e questo capolavoro è stato messo in onda su Apple TV+ e sulla BBC pochi mesi fa, in occasione delle festività natalizie del 2022.

Anche il CEO di Apple Tim Cook si è congratulato con tutta la produzione scrivendo un tweet di ringraziamento:

“Il vostro bellissimo corto racconta una storia duratura sul significato di gentilezza, accettazione e speranza”.

Congratulations to the team behind The Boy, the Mole, the Fox and the Horse on their Academy Award! Your beautiful short tells an enduring story about the meaning of kindness, acceptance, and hope. — Tim Cook (@tim_cook) March 13, 2023

Questa è la prima volta che Apple ha vinto un Oscar per in corto animato, anche se l’azienda di Cupertino ha ricevuto un altra nomination (senza vittoria) per il miglior attore non protagonista nella serie TV “Causeway”.

Nelle notizie correlate, vogliamo consigliarvi un ottimo tablet con cui guardare i contenuti in streaming sulle varie piattaforme on demand. Stiamo parlando del meraviglioso e potentissimo iPad (2022) in colorazione gialla e con 64 GB di memoria interna. Lo pagate solo 543€ al posto di 589,00€. Questo gioiello è un vero Best Buy, con supporto alla Apple Pencil di prima generazione, porta USB Type-C, design all’ultimo grido, processore Apple Bionic A14 sotto la scocca e molto altro altro ancora. La consegna sarà celere e veloce, le spese di spedizione sono incluse nel prezzo e ci sono due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.