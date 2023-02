Apple alimentatore MagSafe in offerta a meno di 45€ (venduto e spedito da Amazon)

L’alimentatore MagSafe di Apple porta la ricarica wireless a un altro livello, dando modo ai possessori dei nuovi iPhone di caricare più velocemente sfruttando la tecnologia wireless con una potenza fino a 15W. E per chi ha un iPhone più datato, MagSafe assicura una piena compatibilità con la ricarica Qi, quindi è possibile usarlo in accoppiata anche con un iPhone 8 o gli auricolari AirPods con custodia di ricarica wireless.

In questi minuti lo puoi acquistare su Amazon al prezzo di 44,99 euro, risparmiando 4 euro sul prezzo di listino (49 euro, lo stesso che trovi sul sito ufficiale di Apple).

Alimentatore MagSafe originale Apple a meno di 45 euro su Amazon

Il merito della ricarica wireless più veloce è da attribuire all’allineamento dei magneti incorporati dell’alimentatore MagSafe con i nuovi modelli iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 12 e iPhone 12 Pro. La “magia” avviene solo in questi telefoni, mentre in quelli che cominciano ad avere qualche anno in più l’alimentatore MagSafe è sì compatibile, ma come qualsiasi altra base certificata Qi.

Ricapitolando, il dispositivo è compatibile da iPhone 8 e modelli successivi e dagli auricolari AirPods con custodia di ricarica wireless di seconda generazione in avanti, ma per sfruttare l’allineamento magnetico che consente di ottenere una ricarica wireless più rapida bisogna avere almeno iPhone 12 o un modello successivo.

Metti nel carrello ora l’alimentatore MagSafe originale Apple per approfittare dello sconto immediato di 4 euro offerto da Amazon.

