Apple al lavoro sul rivale di Google Stadia? Forse...

Secondo quanto si apprende, Apple pare che abbia preso in considerazione il debutto di un “servizio di cloud gaming” insieme ad Apple Arcade.

Apple Arcade farà un balzo avanti, o forse no

Nella sua ultima edizione della sua newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg afferma che l'OEM di Cupertino aveva preso in considerazione l'idea di lanciare un “servizio di cloud gaming” (in puro stile Google Stadia) insieme ad Apple Arcade, ma al momento pare che abbia abbandonato questi piani.

Uno dei lettori di Gurman gli ha chiesto se la compagnia stesse pianificando un servizio di gioco basato su cloud all'interno di Apple Arcade, e lui ha risposto dicendo che l'attuale servizio di gioco dell'azienda è in qualche modo “unico, e si basa su giochi che girano sul suo dispositivo in modo nativo piuttosto che dal cloud.”

Quindi, fornisce un po' di spiegazioni riguardo ad altre società che si concentrano su questa nuova esperienza simile al “Netflix per i giochi“:

Microsoft Corp., Nvidia Corp., Google e altri hanno lanciato servizi di gioco che funzionano dal cloud. Ciò consente il supporto per una gamma più ampia di giochi e crea un'esperienza simile a “Netflix per i giochi”. Stranamente, Apple non consentire a quei rivali di unirsi ad Apple Arcade sull'App Store. La società afferma che non è perché sono concorrenti, ma semplicemente perché non consente servizi di cloud gaming all-you-can-eat sui suoi dispositivi.

La cosa più interessante è ciò che Gurman dice in seguito sul piano di Apple per quanto riguarda il proprio possibile servizio di cloud gaming:

Nonostante ciò, mi è stato detto che la società in passato ha discusso internamente delle prospettive di lancio di un tale servizio.

Quindi, quando Apple ha presentato la sua piattaforma di gaming due anni or sono, si nota che avrebbe potuto avere un altro approccio diverso da quello che è stato svelato. Di recente, alcune indiscrezioni hanno suggerito che la società di Tim Cook potrebbe preparare un terminale simile alla Nintendo Switch, anche se ciò sembra molto improbabile.

Come probabilmente saprete, Apple non dice mai quanti abbonati ci sono su Arcade o TV+. Una cosa che sappiamo per certo è che l'azienda ha cambiato la sua strategia originale portando i giochi classici dei bei vecchi tempi per mantenere l'interesse degli abbonati, e ciò sembra andare bene.

Vi sarebbe piaciuto un servizio di cloud gaming di Apple? Pensate che l'azienda dovrebbe lavorare su una piattaforma simil-Stadia? Fatecelo sapere.