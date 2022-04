Apple al lavoro sui primi iPad e MacBook con schermo OLED

Secondo quanto si legge in rete, sembra che tutti i fornitori di Apple si stiano preparando per il lancio del primo iPad Pro con schermo OLED. Il suo debutto sembra essere fissato per il 2024, mentre il primo MacBook con questa tecnologia non arriverà prima del 2025.

Basti pensare che l'azienda cinese BOE Technology si sta attrezzando per fornire alla mela i pannelli OLED per tutti i futuri modelli di tablet e laptop, secondo quanto riporta The Elec.

Apple: cosa sappiamo sui nuovi iPad e MacBook con schermo OLED?

In poche parole, BOE intende costruire una linea di produzione di schermi display OLED Gen 8.6 presso la sua sede B16 situata nella provincia di Sichuan, in Cina; questo è quanto riporta il quotidiano The Elec.

Non di meno, la nuova linea di produzione verrà aperta solo verso la fine del 2024, praticamente fra due anni. La compagnia mira a sfidare apertamente il predominio di Samsung e LG Display che derivano dalla Corea del Sud nella fornitura di schermi OLED per i grandi device del domani.

Per chi non lo sapesse, l'OLED è una tecnologia rivoluzionaria che, oltre a far risparmiare batteria ai dispositivi elettronici, consente di avere neri assoluti, colori vibranti e saturi, nitidi e ricchi di contrasto.

Nelle notizie correlate, BOE starebbe testando anche l'OLED tandem a due stack: a cosa serve? Semplice: a garantire più luminosità e longevità ai pannelli. Ecco perché questa feature potrebbe essere perfetta per iPad e MacBook, visto che sono gadget che, a differenza di iPhone, hanno un ciclo di vita molto più lungo.

Quando vedremo i primi prodotti della mela con questa tecnologia? Solo nel 2024, con i primi iPad Pro. I MacBook invece, direttamente nel 2025. Staremo a vedere. Voi cosa ne pensate?

Nell'attuale lin-up Apple, solo gli iPhone godono di questo tipo di display (serie 12 e 13).