Gli Apple AirTag, i tracker smart della mela morsicata, sono finalmente ufficiali e non solo: puoi anche comprarli in preordine su Amazon. Oltre a loro, ci sono anche gli accessori originali: sulla piattaforma puoi scegliere il portachiavi che ti piace di più. Ce ne sono di diversi tipi e prezzi, ovviamente.

Apple AirTag: accessori originali su Amazon

In totale, Apple ha pensato di realizzare tre linee di accessori originali per gli smart tracker. Si tratta di portachiavi, fondamentali per poter usare i dispositivi. Infatti, grazie a loro, potrai collegare il tuo tracker agli oggetti che non vuoi perdere.

I portachiavi originali per Apple AirTag, sono (consegna a partire dal 30 aprile):

Ovviamente, come anticipato, questi sono i modelli offerti direttamente dalla mela morsicata. Se desideri spendere meno per un portachiavi, è assolutamente comprensibile e ci sono già tantissime soluzioni di terze parti, esattamente come accade per le cover degli smartphone: eccoti un esempio a 7,99€.

Ti ricordiamo che gli Apple AirTag sono attualmente disponibili in preordine, con prime consegne a partire dal prossimo 30 aprile. Ecco dove puoi trovarli:

