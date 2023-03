Apple AirTag: oggi ad un ottimo prezzo su Amazon

Gli Apple AirTag sono piccoli dispositivi di localizzazione wireless che consentono di tracciare gli oggetti con cui sono associati. Questi gadget possono essere collegati a qualsiasi oggetto, come chiavi, borse, valigie o qualsiasi altra cosa che si desidera tenere sotto controllo. Insomma, una sicurezza che vi farà vivere senza l’ansia perenne di perdere mazzi di chiavi, valigie o altri oggetti di valore.

Oggi Amazon li propone in fortissimo sconto: puoi acquistare un Apple AirTag a 28€, con uno sconto del 28% sul loro normale prezzo di listino. Davvero niente male!

Grazie alla tecnologia di localizzazione di precisione, gli AirTag utilizzano il segnale Bluetooth per comunicare con gli altri dispositivi Apple vicini e quindi inviare informazioni sulla posizione dell’oggetto in tempo reale. Gli AirTag funzionano con l’app Dov’è di Apple, che consente di tenere traccia della posizione degli oggetti associati, visualizzando una mappa precisa che indica dove si trovano. Inoltre, l’app consente di impostare allarmi personalizzati per gli oggetti che si desidera monitorare, ad esempio per essere avvisati quando si è dimenticato il proprio portafoglio in un determinato luogo.

Gli Apple AirTag sono un acquisto estremamente utile perché consentono di tenere traccia degli oggetti personali e di ritrovarli facilmente quando li si perde o li si dimentica da qualche parte. Inoltre, l’utilizzo degli AirTag è estremamente semplice, grazie alla loro integrazione con l’app Dov’è di Apple. Grazie alla loro batteria sostituibile, ciascun Apple AirTag ha un ciclo vita estremamente esteso e non dovrai preoccuparti di doverli sostituire frequentemente. A 28€ sono un acquisto da prendere decisamente in considerazione, a maggior ragione se hai programmato un viaggio per le vacanze di Pasqua: ti aiuteranno a tenere al sicuro la tua valigia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.