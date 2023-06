Apple AirTag: la confezione da 4 torna in offerta, uno è GRATIS

Se sei una persona distratta e tendi a smarrire le tue cose, abbiamo la soluzione che fa per te: gli Apple AirTag, i piccoli dispositivi che ti aiutano a ritrovare tutto ciò che ti serve.

E ora puoi approfittare di un’offerta imperdibile su Amazon: la confezione da 4 pezzi è disponibile a soli 99,99 euro, invece di 129 euro.

Apple AirTag: come funzionano e perché sono utili

Gli Apple AirTag sono dei dischetti bianchi e neri che puoi agganciare alle tue chiavi, alla tua borsa, al tuo portafoglio o a qualsiasi altra cosa che non vuoi perdere.

Grazie alla tecnologia Bluetooth e Ultra Wideband, gli AirTag si collegano al tuo iPhone o iPad e ti mostrano la posizione delle tue cose nell’app Dov’è. Puoi anche far suonare gli AirTag per ritrovarli più facilmente o usare la funzione “Posizione precisa” per farti guidare al punto esatto in cui si trovano (solo con alcuni modelli di iPhone).

Gli AirTag sono anche resistenti agli schizzi, all’acqua e alla polvere e hanno una batteria sostituibile che dura fino a un anno. Inoltre, puoi personalizzare i tuoi AirTag con un’incisione gratuita sul sito di Apple o scegliere tra i vari accessori disponibili per agganciarli alle tue cose.

Gli AirTag sono compatibili con diversi modelli di iPhone e iPad e sono quindi degli strumenti utili e intelligenti per non perdere mai le tue cose.

Approfitta subito dell’offerta su Amazon e acquista la confezione da 4 a soli 99,99 euro. Affrettati, l’offerta è valida solo per pochi giorni: in pratica ne paghi 4 al prezzo di 3.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.