Apple AirTag in offerta a 29 euro ORA da Unieuro

Apple AirTag è il dispositivo che consente di non perdere mai di vista gli oggetti più importanti, che siano le chiavi di casa o della macchina. La soluzione progettata dalla casa di Cupertino è un concentrato di tecnologia assoluto, con tanto di NFC, batteria, accelerometro e Bluetooth in appena 11 grammi. Batteria, tra le altre cose, sostituibile dall’utente.

In questi minuti AirTag è in offerta sul sito ufficiale di Unieuro a 29 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni su unieuro.it. Inoltre benefici delle spese di spedizione gratuite al domicilio indicato al momento dell’acquisto.

Apple AirTag in sconto del 25% sul sito di Unieuro

Il tracker di Apple si distingue in particolare la localizzazione da remoto. Se il tag, con annesso portafoglio o portachiavi per esempio, si trova fuori dalla portata del Bluetooth, può comunque essere localizzato attraverso la rete di iPhone sparsa in giro per il mondo.

Qualora sia un telefono Android ad avvicinarsi al tag, è possibile attivare l’NFC. In questo modo il tag mostrerà un messaggio, con all’interno il numero di telefono da contattare per restituirlo (a patto che il proprietario imposti la modalità smarrito).

Fondamentale per il ritrovamento anche l’app Dov’è. Con quest’ultima puoi infatti far suonare l’altoparlante integrato nell’AirTag, in modo da facilitare il recupero nel caso si trovi in un punto di difficile accesso.

Approfitta dell’offerta di questi minuti di Unieuro per acquistare Apple AirTag al prezzo concorrenziale di 29,00 euro, rispetto a un prezzo di listino di 39 euro.

