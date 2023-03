Apple AirTag: il gadget da avere assolutamente oggi a un prezzo WOW

Apple è famosa per introdurre tecnologie che poi vengono ripresentate da numerosi altri produttori. Un dispositivo, tuttavia, del tutto imbattibile è proprio l’Apple AirTag protagonista delle offerte di Amazon di oggi. Il suo prezzo di 39 euro scende fino a 28,99 euro rendendo il dispositivo più amato dal pubblico un vero affare.

Apple AirTag: l’offerta che non potete perdere

Questo dispositivo può essere facilmente configurato con un semplice tap sul vostro iPhone o iPad e si collega immediatamente all’app Dov’è già utilizzata per localizzare i vostri dispositivi Apple e i vostri amici o familiari. Potete collegare l’Apple AirTag a qualsiasi vostro oggetto dalle chiavi di casa o della macchina, allo zaino o alla valigia. Insomma, AirTag vi dà la possibilità di monitorare con estrema precisione ogni cosa a cui viene collegato grazie alla tecnologia Ultra Wideband integrata che consente di utilizzare la funzione “Posizione precisa”

Un’altra caratteristica interessante dell’AirTag è la sua capacità di localizzare il dispositivo anche quando è molto lontano. Ciò è possibile grazie alla rete Dov’è, che si collega a centinaia di milioni di dispositivi Apple in tutto il mondo che fanno da maglia per rintracciare l’AirTag “incriminato”. Non manca anche la funzione “Privacy” che permette di crittografare e anonimizzare tutte le informazioni sulla posizione, in modo che solo il proprietario del dispositivo possa accedere a queste informazioni.

In definitiva, l’Apple AirTag è un gadget utile e pratico che aiuta a tenere traccia degli oggetti smarriti in modo facile e veloce. Grazie alla sua facilità di utilizzo, alla tecnologia di localizzazione precisa e alla rete Dov’è, l’AirTag è uno strumento che aiuta davvero molto a recuperare facilmente oggetti smarriti. Non vi resta che andare su Amazon e acquistarlo subito al prezzo di soli 28,99 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.