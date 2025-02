Apple AirTag: la soluzione per localizzare oggetti e dispositivi oggi in sconto su Amazon

Se ancora non lo conosci, prendi due minuti per scoprire l’utilità di Apple AirTag. Si tratta di un dispositivo di tracciamento pensato per aiutare gli utenti a localizzare oggetti smarriti come chiavi, borse o portafogli. Ha la forma di un piccolo disco, simile a una moneta, con un design minimalista. Questo tracker è parte della rete “Dov’è” di Apple, che sfrutta la vasta base di dispositivi Apple per facilitare il monitoraggio degli oggetti.

Puoi incollarlo alla bici, metterlo in borsa, appenderlo alle chiavi, tutti i tuoi avere saranno sempre tracciabili e facili da rintracciare.

Il funzionamento dell’AirTag si basa sulla tecnologia Bluetooth. Una volta configurato e associato a un oggetto, l’AirTag invia segnali Bluetooth sicuri che possono essere rilevati dai dispositivi Apple nelle vicinanze. Questi dispositivi inviano la posizione dell’AirTag a iCloud, consentendo all’utente di visualizzarlo su una mappa nell’app “Dov’è”.

Su Amazon è possibile comprare la confezione da 4 AirTag in sconto a 105 euro, invece di 129 euro. Un’offerta davvero conveniente che consente di tenere sott’occhio i propri averi, senza fatica.

Tutte le potenzialità di Apple AirTag

Supponiamo che tu smarrisca un oggetto collegato ad Airag. Potrai attivare la modalità “Smarrito”, che invia notifiche quando l’AirTag viene rilevato da altri dispositivi Apple. Inoltre, il Precision Finding permette di trovare l’AirTag con grande precisione.

L’AirTag è resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP67 e utilizza una batteria sostituibile che dura circa un anno. Può anche mostrare le informazioni di contatto dell’utente tramite NFC se qualcuno trova l’AirTag e lo scansiona con il proprio smartphone.

L’Apple AirTag è uno strumento utile per mantenere traccia degli oggetti personali, integrandosi perfettamente nell’ecosistema Apple e garantendo privacy e sicurezza nel processo di localizzazione. Se temei di smarrire cose, o di essere derubato, questa è l’occasione perfetta per acquistare AirTag risparmiando soldi.