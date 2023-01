Apple AirPods (terza generazione): sconto immediato di 20€ con pagamento rateale

Gli auricolari Apple AirPods (terza generazione) sono l’acquisto ideale se sei alla ricerca di un paio di auricolari true wireless da associare all’ecosistema Apple, dato che nessun altro auricolare TWS ti offrirà un’esperienza d’uso simile. E rispetto alla versione precedente, ora gli AirPods offrono tutte le funzionalità del modello Pro, se si esclude la cancellazione del rumore e la presenza dei gommini.

In queste ore su Amazon sono in offerta a 199 euro, in sconto di 20 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 219 euro. Insieme agli auricolari, dentro la confezione trovi anche la custodia di ricarica MagSafe. E in più oggi Amazon ti consente di scegliere se pagarli in un’unica soluzione oppure in cinque comode rate a interessi zero da 39 euro al mese. Decidi tu.

Auricolari AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica MagSafe

Il passo in avanti compiuto con la terza generazione di AirPods rispetto alla precedente è di quelli importanti. Innanzitutto il design: di fatto acquistare gli AirPods significa assicurarsi degli AirPods Pro senza gommino. Cambia anche la custodia: con il supporto a MagSafe ora gli auricolari si agganciano al caricatore tramite il magnete, mentre prima bisognava stare lì a perdere tempo per trovare la posizione corretta. Un’altra novità è la certificazione IPX4, il che significa che i nuovi AirPods sono resistenti agli schizzi (finalmente).

Migliora anche l’esperienza audio, grazie al nuovo sistema di equalizzazione adattiva Adaptive EQ già introdotto negli AirPods Pro. Bene anche lato autonomia: con una ricarica puoi usare gli AirPods 3 fino a 6 ore, mentre la custodia MagSafe porta l’autonomia a 30 ore.

Metti in carrello ora gli auricolari AirPods (terza generazione) per approfittare dello sconto di 20 euro e scegliere l’opzione del pagamento rateale. La spedizione la offre Amazon, con la consegna prevista entro la giornata di mercoledì 18 gennaio.

