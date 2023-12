Apple AirPods terza generazione con custodia MagSafe a soli 189€ su Amazon

Gli Apple AirPods di terza generazione sono fra gli auricolari Bluetooth più apprezzati dal pubblico che ama ascoltare la musica ovunque vuole. Oggi Amazon sorprende con promozioni che lasciano a bocca aperta perché grazie allo sconto del 10% è possibile acquistare la versione con custodia di ricarica MagSage al prezzo di soli 189 euro.

Apple AirPods terza generazione: è il momento di acquistarli

Il modo in cui questo dispositivo comunica in maniera del tutto naturale con altri prodotti del colosso di Cupertino è veramente unico: basta aprire il case perché gli stessi siano riconosciuti e abbinati in un tocco. Dal punto di vista qualitativo siamo su livelli altissimi grazie all’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale incredibile. Non manca poi l’EQ adattiva che calibra la musica in base alla forma del vostro orecchio.

Entrambi gli auricolari sono dotati di sensore di pressione per controllare facilmente la musica, rispondere alle chiamate e riagganciare oltre alla resistenza a sudore e acqua. Tra l’altro gli auricolari capiscono quando li indossate e passano automaticamente da un dispositivo all’altro per un’esperienza magica. Ottima anche l’autonomia: fino a 6 ore di ascolto con una sola carica e fino a 30 ore totali di ascolto con la custodia di ricarica.

Siete ancora qui? Gli Apple AirPods di terza generazione con custodia MagSafe possono essere vostri a soli 189 euro: completate l’ordine al volo e godetevi le spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Non dimenticate la possibilità di pagarli anche in comode rate a tasso zero con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.