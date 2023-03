Apple AirPods (seconda generazione): il prezzo SCENDE su Amazon

Su Amazon è tornata l’occasione di acquistare le Apple AirPods di seconda generazione a soli 109 euro invece di 159, risparmiando ben 50 euro rispetto al prezzo ufficiale.

Le Apple AirPods sono delle cuffie wireless che ti offrono un’esperienza sonora incredibile e una comodità senza pari. Perfette da abbinare al tuo iPhone e non solo.

Apple AirPods 2: ne vale sempre la pena, specie a questo prezzo

Le AirPods si collegano automaticamente al tuo iPhone, iPad, Mac o altro dispositivo con un semplice tap e si accendono quando li indossi. Puoi anche passare facilmente da un dispositivo all’altro grazie al chip Apple H1 che garantisce una connessione stabile e veloce.

Il tutto mentre ti godi una qualità del suono eccezionale, con bassi potenti e alti nitidi. Inoltre, queste cuffie hanno dei microfoni integrati che riducono il rumore ambientale e ti permettono di fare chiamate chiare o attivare Siri con la voce.

Non preoccuparti per la batteria perché le AirPods hanno una durata fino a 5 ore con una sola carica e fino a 24 ore con la custodia di ricarica inclusa nella confezione. Se hai bisogno di una ricarica rapida, basta metterli nella custodia per 15 minuti e avrai altre 3 ore di ascolto.

Dal design elegante e minimalista, con una forma ergonomica che si adatta perfettamente al tuo orecchio, sono leggeri e confortevoli da indossare per tutto il giorno. Oggi puoi averle a soli 109 euro, con uno sconto di 50 euro sul listino. Approfittane subito.

