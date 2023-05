Apple AirPods Pro per un'estate SENZA limiti: scontati di 50€

Da sempre sogni di poter acquistare un paio di auricolari true wireless di ultima generazione e che soprattutto possono essere alla portata del tuo smartphone. So che investire in un paio di dispositivi del genere non è una scelta semplice perché non sono pochi, ma una volta che hai acquistato un dispositivo di ultima generazione vuoi privarlo di un’accoppiata vincente? Se hai tra le tue mani uno magnifico iPhone, non fare a meno delle AirPods Pro di seconda generazione.

Ora disponibili su Amazon con uno sconto del 17%, hai la possibilità di portarli a casa risparmiando una cinquantina di euro e completando il tuo acquisto con soli 246,99€. Apri immediatamente la pagina e approfittane al volo.

Ricorda che con un abbonamento Amazon Prime, non solo hai le spedizione veloci ma anche gratuite in tutta Italia.

Apple AirPods Pro: la seconda generazione è quella che devi portare a casa

Come auricolari Bluetooth sono veramente fantastici soprattutto se li abbini a dei prodotti che fanno parte dell’ecosistema Apple. Grazie alle tecnologie integrate al loro interno, infatti, hai la possibilità di ottenere di tutto e di più.

Non è un segreto che gli AirPods Pro soddisfano chiunque li provi. Se sei amante delle punte in silicone, questo modello è senza ombra di dubbio quello che più ti si adatta.

Stabili, leggeri e confortevoli puoi utilizzarli per ore e ore senza mai dovertene preoccupare. Includono la cancellazione del rumore fino a due volte più efficace rispetto alle altre generazioni così da poterti isolare al tuo piacimento all’interno di musica e podcast. Non ti preoccupare perché non manca l’appello la modalità trasparenza che puoi attivare in modo semplicissimo.

Audio spaziale in tutti i sensi e i microfoni per poter parlare al telefono. Ci sono anche i controlli touch così non te ne risparmi una.

Insomma, sono definiti Pro non per caso. Collegati immediatamente su Amazon dove puoi far diventare tuoi I magnifici Apple AirPods Pro di seconda generazione a soli 246,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.