AirPods Pro 2 gen Apple: €244,00 con questa SUPER offerta Amazon

Gli AirPods sono un accessorio che non può mancare a te che possiedi un iPhone o un iPad. La comodità degli auricolari senza filo si unisce all’elegante design Apple e alle sue tecnologie sempre d’avanguardia. Se cerchi gli Apple AirPods Pro 2 gen, puoi trovarli su Amazon al costo di €244,00 anziché €299,00.

AirPods Pro 2 gen: il grande salto di qualità

Con una cancellazione del rumore fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente di AirPods Pro, puoi ascoltare audio e musica in tranquillità, quando viaggi o mentre lavori. Con la modalità Trasparenza Adattiva, invece, puoi scegliere di non isolarti e di restare in contatto col mondo circostante, sentendo tutti i suoni. Al tempo stesso, i rumori forti sono attenuati per non disturbarti. Passare da una modalità all’altra è semplicissimo e intuitivo grazie ad un solo tocco prolungato; l’autonomia degli auricolari varierà dalle 6 alle 30 ore ininterrotte. Puoi personalizzare l’audio spaziale, creando un suono avvolgente e cucito appositamente per il tuo orecchio. insieme al rilevamento dinamico della posizione della testa, puoi immergerti nella tua musica e nei tuoi film preferiti, collegandole al tuo iPhone, iPad o Mac tramite connessione wireless.

Con il controllo touch, puoi regolare il volume direttamente dagli auricolari, scorrendo il dito verso l’alto o il basso. Premi una o più volte per far partire la musica o metterla in pausa, così come per rispondere alle chiamate e riagganciare. Non dimenticare i comandi vocali! Con Siri always-on ti basterà chiamarla per far partire la tua canzone preferita. La custodia di ricarica MagSafe è ancora più potente adesso, con la funzione “Posizione precisa”, l’altoparlante integrato e il comodo anello per laccetto. Puoi alimentarla con un normalissimo cavo Apple che possiedi già. Insieme agli AirPods, essa possiede un’elevata resistenza all’acqua e al sudore. La confezione include inoltre cuscinetti in silicone di quattro taglie, inclusa la nuova taglia extra small per i più piccini.

Prova subito gli Apple AirPods Pro 2 gen a €244,00 con Amazon Prime: comfort ed eleganza ad un prezzo molto più conveniente.

