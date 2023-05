Apple AirPods Pro 2: grazie a eBay te li aggiudichi a soli 224€

Grazie a eBay in questo momento hai la possibilità di acquistare degli auricolari top di gamma a un prezzo davvero conveniente. Stiamo parlando degli Apple AirPods Pro 2 tuoi a soli 224,99 euro, invece di 299 euro. Come puoi ottenere questo sconto pazzesco e risparmiare ben 74 euro? Semplice, una volta messi nel carrello procedi verso il check out.

Poi inserisci il codice ITPERPCL2P6X467M nell’apposita sezione voucher. In un attimo il tuo prezzo cambierà permettendoti di acquistare questi dispositivi incredibili a un prezzo regalato. Tra l’altro hai anche inclusa la consegna gratuita. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi addirittura decidere se pagarli in 3 rate tasso zero da soli 74,99 euro al mese.

Apple AirPods Pro 2: quattro chiacchiere sulle funzionalità premium

Gli Auricolari Apple AirPods Pro 2 sono eccezionali. La loro forma ergonomica e i cuscinetti in morbido silicone li rendono particolarmente comodi da indossare e immersi all’ascolto. La Cancellazione Attiva del Rumore è fino a due volte più efficace rispetto alla precedente generazione. Dotati di Audio Spaziale avrai un ascolto immersivo e personalizzato, con 6 ore di autonomia da una sola carica.

Acquistali subito a soli 224,99 euro, invece di 299 euro, grazie al codice ITPERPCL2P6X467M. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.