Apple AirPods Pro 2: Audio Spaziale e RISPARMIO di 70€ su eBay

Entra in un mondo fatto di suoni perfetti, dai bassi profondi e dagli alti cristallini. Scegli Apple AirPods Pro 2 a soli 229,99 euro, invece di 299 euro. Grazie a questa offerta presente su eBay stai risparmiando esattamente 70 euro. Una vera e propria occasione per migliorare il tuo ascolto e l’interazione audio con i tuoi dispositivi. Dotati di custodia di ricarica, questi auricolari sono sempre pronti all’uso.

Indossali all’orecchio e i sensori attiveranno automaticamente la connessione con tutti i device abbinati. Avvicina la custodia di ricarica a iPhone, iPad o Mac e vedi a display quanta batteria è rimasta, anche per ciascun auricolare. Grazie al nuovo chip H2, progettato da Apple, ottieni prestazioni ancora più evolute da questi indossabili di ultimissima generazione. Scopri l’Audio Spaziale per un suono ancora più vivido e coinvolgente.

Apple AirPods Pro 2: anche a rate tasso zero e consegna gratuita

Assicurati un prodotto di altissima qualità quasi in regalo rivoluzionando il tuo modo di ascoltare musica, effettuare chiamate e goderti i tuoi dispositivi. Grazie a eBay, oggi stesso ti puoi aggiudicare gli Apple AirPods Pro 2 a un prezzo eccezionale. Non solo risparmio, ma anche grandi opportunità sono incluse nell’offerta. Infatti, hai la consegna gratuita con spedizione in 3 giorni.

Inoltre, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate. Mettili subito in carrello a soli 229,99 euro, invece di 299 euro.

