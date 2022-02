Apple AirPods: solo per oggi è l'offerta San Valentino di MediaWorld

Mancano pochi giorni a San Valentino e MediaWorld vuole celebrare questo evento con i suoi clienti. Da oggi partono le offerte batticuore che propongono un prodotto super scontato da acquistare entro la giornata con consegna gratuita. L'occasione di oggi sono gli Apple AirPods (seconda generazione). Mettili nel carrello a soli 119 euro, invece di 149 euro. Lasciati tentare da questa super offerta che ti farà letteralmente innamorare. L'occasione giusta per fare un regalo alla persona che ami o per realizzare il tuo sogno assicurandoti un prodotto comodo, utile e versatile a un prezzo molto vantaggioso.

Apple AirPods: hai tempo solo oggi per acquistarle in super sconto

Solo per oggi MediaWorld ha scelto di scontare gli Apple AirPods (seconda generazione). Li acquisti online con consegna gratuita a soli 119 euro, invece di 149 euro. Hai tempo ancora qualche ora, salvo esaurimento scorte, prima che questa offerta lampo finisca.

Prova un nuovo modo di connetterti a ciò che vuoi ascoltare. Estrai gli AirPods dalla custodia e indossali, si collegheranno al tuo iPhone, Apple Watch, iPad o Mac automaticamente. Dopo la prima connessione non dovrai più fare nulla. Come per magia si accendono automaticamente e restano sempre connessi. E se ne togli uno dall'orecchio, la riproduzione della tua musica preferita si interromperà per poi riprendere da dove l'avevi lasciata non appena lo indossi di nuovo.

Avrai a disposizione 5 ore di ascolto consecutive e fino a 3 ore in conversazione con una sola ricarica. Quando saranno scarichi non dovrai far altro che riporli nella loro custodia di ricarica. In soli 15 minuti avrai già a disposizione 3 ore di ascolto e 2 in conversazione. Invece, in meno di mezz'ora avrai ultimato la loro ricarica.

Indossali tutti e due per ascoltare la tua musica preferita, o mentre guardi un film. Indossane solo uno se devi effettuare una chiamata, ma non vuoi isolarti da ciò che ti circonda.

Apple AirPods sono l'offerta lampo di MediaWorld per San Valentino. Acquistali oggi stesso a soli 119 euro, invece di 149 euro e goditi la magia di questi speciali auricolari intelligenti.