Apple AirPods: il modello più amato in regalo con il Red Friday MediaWorld

Il modello di auricolari più amato di sempre è ora in super offerta grazie al Red Friday di MediaWorld. Si tratta degli Apple AirPods 2019 a soli 109 euro, invece di 149 euro. Questi sono davvero una rivoluzione per le tue orecchie.

Nonostante non sia il modello più recente, la loro tecnologia è pazzesca e offrono un audio cristallino sempre e comunque. La cancellazione del rumore integrata garantisce chiamate sempre chiare a chi ti ascolta.

Non importa se intorno a te c’è rumore o vento, la tua chiamata sarà perfetta e nessuno sarà distratto da altro e potrà ascoltare la tua voce chiara. Accoppiali solo la prima volta, poi si connetteranno al tuo smartphone automaticamente.

Indossandoli ed entrano in funzione e iniziano a trasmettere quello che è in riproduzione sul tuo dispositivo o la chiamata in corso. Potrai passare da mono a stereo aggiungendo un auricolare al tuo orecchio senza interrompere la musica.

Insomma, il massimo della comodità è a portata di mano grazie agli Apple AirPods 2019. Tra l’altro, grazie a MediaWorld e alla sua promozione Red Friday il prezzo è superscontato e particolarmente invitante.

Apple AirPods: il Red Friday di MediaWorld abbatte il prezzo

Goditi 5 ore di ascolto e 3 ore di conversazione senza interruzioni e con una sola ricarica. Puoi farlo solo se hai i fantastici Apple AirPods 2019. Li trovi su MediaWorld a soli 109 euro. Niente male vero?

Tra l’altro, grazie alla loro pratica custodia di ricarica saranno sempre pronti per entrare in funzione. Così avrai garantite 24 ore di ascolto. Non avrai più il disagio dei cavi fastidiosi o la necessità di abbinarli a ogni utilizzo.

Inoltre, il loro design ergonomico è stato studiato per entrare comodamente nel tuo orecchio e per garantirti diverse ore di ascolto senza fastidi e dolori. Potrai indossarle costantemente perché la loro forma ti permette di essere connesso anche con il mondo che ti circonda.

Apple AirPods 2019 sono in offerta su MediaWorld grazie al Red Friday. Ottienile subito al super prezzo di 109 euro, invece di 149 euro. Fai l’affare della domenica e aggiudicati uno dei modelli wearable più apprezzati di sempre.

