Apple AirPods di terza generazione: bellissimi e potenti, ora in sconto su Amazon

Hai mai pensato a quanto sarebbe bello ascoltare la tua musica preferita con un suono tridimensionale? Questo è esattamente ciò che Apple AirPods 2021 di terza generazione ti offre, grazie all’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, che oggi puoi acquistare in offerta su Amazon a soli 189 euro.

Apple AirPods di terza generazione: potenza ed eleganza al tuo servizio

Gli auricolari Apple AirPods 2021 si presentano anche con una EQ adattiva che calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio, offrendo un suono personalizzato e di alta qualità. Il nuovo design affusolato rende gli AirPods ancora più confortevoli da indossare e il sensore di pressione rende ancora più facile controllare la musica, rispondere alle chiamate e riagganciare.

Gli AirPods 2021 sono anche resistenti a sudore e acqua, il che significa che puoi usarli in palestra o in una giornata di pioggia senza problemi. Con fino a 6 ore di ascolto con una sola carica e fino a 30 ore totali di ascolto con la custodia di ricarica MagSafe, gli AirPods sono sempre pronti per ascoltare la tua musica preferita, ovunque tu vada.

E non c’è bisogno di aspettare, perché puoi acquistare gli AirPods 2021 di terza generazione su Amazon a soli 189 euro invece di 219, con spedizione Prime e consegna immediata. Inoltre, se preferisci, puoi anche pagare a rate.

