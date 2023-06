Apple AirPods di terza generazione: 179€ con case Lightning (189€ con MagSafe)

Avete da tempo adocchiato i bellissimi auricolari wireless AirPods di Apple di terza generazione, ma vi ha sempre bloccato il loro prezzo proibitivo? Oggi su Amazon potrete approfittare di un piccolo, ma significativo sconto per portarvele a casa a soli 179 euro invece di 209 euro. La promozione corrisponde a uno sconto del 14% che si traduce in un prezzo molto vicino al suo minimo storico.

Apple AirPods di terza generazione: caratteristiche principali

L’audio spaziale personalizzato crea un suono avvolgente e calibrato nell’orecchio: insieme al rilevamento dinamico della posizione della testa, vi fa immergere nella musica e nei vostri contenuti preferiti. Non manca, poi, il controllo touch con cui potete regolare il volume direttamente dall’auricolare scorrendo con il dito. La versione in questione prevedere la custodia di ricarica con attacco Lightning, mentre con soli 10 euro in più potreste anche provare l’innovativo case MagSafe.

Presente anche un’ottima resistenza al sudore e all’acqua sia per le AirPods che per la custodia di ricarica. Di alto livello anche l’autonomia con 6 ore di ascolto no stop con una singola ricarica e 30 ore di ascolto totale sfruttando anche la custodia di ricarica. Sono facili da configurare, capiscono quando vengono indossate e passano automaticamente da un dispositivo all’altro. Potete, inoltre, condividere l’audio del vostro iPhone, iPad, iPod touch o dell’Apple TV fra due paia di AirPods.

Infine questi splendidi auricolari possono essere utilizzati anche su Android ma senza tutte le funzioni caratteristiche che si hanno su iOS. Insomma, le Apple AirPods di terza generazione sono acquistabili su Amazon a soli 179 euro e possono essere vostre in meno di 48 ore lavorative senza ulteriori spese grazie ad Amazon Prime. Non manca la possibilità di pagarle a rate con Cofidis.

