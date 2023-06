Apple AirPods di seconda generazione, con 120€ diventano tue

iPhone, laptop Apple e alle orecchie? Se ancora non hai acquistato un paio di auricolari TWS e ultimamente stai pensando di completare il tuo assetto con un prodotto di Cupertino, le Apple AirPods sono sicuramente quelle da acquistare.

Budget ristretto? Ti dirò, senza cancellazione del rumore si vive dignitosamente. Per questo ti consiglio lo stesso modello che ho io ossia quello della seconda generazione. Comodo e in offerta, ora costa appena 125€ se approfitti del ribasso del 21%. Collegati su Amazon all’istante.

Ricorda che le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Apple AirPods di seconda generazione: valgono ancora la pena?

Ogni anno escono tecnologie diverse e guardando ai prodotti del passato è normale chiedersi: ne vale ancora la pena’ Quando si parla delle Apple AirPods secondo me la risposta è affermativa. Come ti ho già detto, anche io ho questo modello e lo utilizzo quotidianamente senza incontrare mai problemi.

Comodissime, stabili e leggere non mi danno mai fastidio. L’audio è ottimo sia per ascoltare la tua musica preferita sia per partecipare in telefonate in qualsiasi luogo tu ti trova. È vero: non hanno la cancellazione del rumore ma io ho non mai avuto problemi a farmi sentire o a sentire con chi parlavo.

Con controlli touch da personalizzare come vuoi, connessione istantanea con i prodotti Apple e switch automatico se attivato, io non ne potrei fare a meno.

In termini di autonomia, poi, grazie alla custodia di ricarica hai 24 ore attestate.

Le Apple AirPods di seconda generazione sono dei piccoli gioiellini. Approfitta del ribasso in corso su Amazon e falle diventare tue con appena 125€ senza se e senza ma. Acquistale ora prima che sia troppo tardi.

