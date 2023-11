Apple AirPods al minimo storico: solo 97€ su Amazon per il Black Friday

La settimana del Black Friday di Amazon segna un nuovo record: questa volta tocca alle Apple AirPods di seconda generazione che puoi avere al loro minimo storico assoluto a soli 97 euro. Una grande occasione per portarti a casa le iconiche cuffie Apple.

Apple AirPods in super sconto Black Friday

Questi auricolari, dalla taglia unica e comodi da indossare tutto il giorno, sono progettati per offrirti un suono cristallino e un comfort senza rivali. La custodia di ricarica, un piccolo scrigno di tecnologia, non solo protegge gli AirPods, ma li mantiene sempre carichi e pronti per l’azione.

La versatilità è una delle caratteristiche chiave degli AirPods. La custodia si ricarica sia in modalità wireless, utilizzando un caricabatterie certificato Qi, che tramite il connettore Lightning tradizionale. Hai la libertà di scegliere il metodo che si adatta meglio al tuo stile di vita.

Grazie alla loro tecnologia all’avanguardia, gli AirPods si accendono automaticamente e si collegano istantaneamente al tuo dispositivo non appena li estrai dalla custodia. Il setup è incredibilmente semplice su tutti i dispositivi Apple, garantendo una connessione immediata e senza complicazioni.

L’accesso rapido a Siri è a portata di voce. Basta pronunciare “Ehi Siri” per attivare l’assistente vocale e gestire le tue chiamate, la musica e molto altro con la massima facilità.

Con una custodia di ricarica che offre oltre 24 ore di autonomia, gli Apple AirPods sono il compagno ideale per la tua giornata, assicurandoti un suono straordinario e la libertà di muoverti senza preoccupazioni. Approfitta subito dell’offerta Black Friday su Amazon e immergiti nell’universo sonoro degli Apple AirPods a soli 97 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.