Apple AirPods 4 ANC a prezzo folle su Amazon

Se cerchi un paio di auricolari con Cancellazione Attiva del Rumore, ma senza tappi in-ear, l’unica soluzione veramente affidabile e reale sono gli Apple AirPods 4 ANC. Cosa stai aspettando? Acquistali adesso a soli 171,99 euro, invece di 199 euro. Si tratta di un ottimo sconto che trovi solo su Amazon. Insomma, uno dei migliori acquisti di sempre.

Questi auricolari offrono una qualità decisamente elevata, grazie alle componentistiche premium che regalano un’esperienza di ascolto completa e ricca di funzionalità. Ad esempio, grazie a questi auricolari puoi goderti musica e film con l’Audio Spaziale. Inoltre, essendo resistenti all’acqua e al sudore, li indossi sia sotto la pioggia che mentre ti alleni.

Apple AirPods 4 ANC: fantastici in tutto

Gli Apple AirPods 4 ANC sono fantastici in tutto. Grazie alla loro praticissima custodia di ricarica assicurano fino a 50 ore di ascolto. Inoltre, la custodia non solo è dotata di porta USB-C, ma permette anche la ricarica Wireless con lo stesso caricatore che usi per l’Apple Watch. Acquistali adesso a soli 171,99 euro su Amazon.

Estremamente comodi e confortevoli, si presentano con un design futuristico che avvolge completamente le tue orecchie, inserendosi come fatti su misura per te. Con la Cancellazione Attiva del Rumore viene completamente isolato da ciò che ti circonda, per un ascolto senza distrazioni e chiamate perfette.

Acquista ora gli Apple AirPods 4 a soli 171,99 euro, invece di 199 euro.